Bastano 2€ e l'auto diventa subito smart: GENIALATA

Se l'auto ha qualche anno, è possibile che il tuo stereo non sia esattamente di ultima generazione. Per renderla smart bastano 2€ però, grazie a questo gadget che puoi prendere direttamente su Amazon con spedizioni assolutamente gratuite. Un dispositivo super compatto, che inserisci nella porta accendisigari e in un attimo hai un sistema Bluetooth, dotato anche di vivavoce.

Auto smart: bastano 2€ su Amazon

Un prodotto utilissimo, adesso più economico che mai. Il suo funzionamento è semplicissimo: lo inserisci nella porta accendisigari della vettura, leggi la frequenza radio FM che visualizzi sul display e la sintonizzi sull'autoradio. A quel punto, la configurazione è pronta: l'audio del dispositivo potrai riprodurlo direttamente dalle casse della macchina.

Le fonti possono essere diverse. Infatti, puoi sfruttare il Bluetooth per collegare il tuo smartphone e – ad esempio – riprodurre musica in streaming da Spotify oppure da dove preferisci. Ancora, questo dispositivo integra un sistema di vivavoce, grazie alla presenza del microfono.

Ciliegina sulla torta, ci sono due porte USB: una puoi usarla per ricaricare i tuoi dispositivi, l'altra invece è perfetta per inserire memorie esterne e riprodurre la musica che c'è già a bordo.

Insomma, un dispositivo spettacolare, perfetto per rendere subito smart la tua auto investendo una cifra ridicola. Completa rapidamente l'ordine per avere questo gioiellino a 2€ circa appena da Amazon: spedizioni assolutamente gratis.