Bastano 22€ per lo smartwatch by Realme che NON ti aspetti (-60%)

Le tipiche chicche, che restano ben nascoste su Amazon finché non ne conosci il potenziale. Questo smartwatch, parte dell’ecosistema Realme TechLife, è tutto da scoprire. Il momento perfetto per farlo è adesso, complice uno sconto del 60%. Un sacco di modalità sportive (90 in tutto) e funzionalità avanzate per il monitoraggio della salute, tutto racchiuso in un guscio estetico meraviglioso. Completa l’ordine al volo per averlo a 22€ appena con spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Lo smartwatch by Realme è da provare

Un dispositivo bellissimo, con ampio display in cassa squadrata, dotato di eccellente visibilità. Un sacco i quadranti personalizzabili a disposizione, potrai sempre abbinarlo a qualsiasi outfit deciderai di indossare.

In un attimo, controlli dal polso le notifiche in arrivo sullo smartphone al quale lo avrai abbinato tramite applicazione e Bluetooth. Circa 90 le modalità sportive a disposizione per tenere traccia dei tuoi allenamenti in modalità dettagliata, i dati di ogni sessione saranno sempre sotto controllo. Ancora, puoi tenere sotto controllo in modo capillare la tua salute grazie a funzionalità come il controllo H24 del battito cardiaco, la quantità di ossigeno nel sangue, la qualità del riposo notturno e non solo.

Non perdere l’occasione di fare un eccellente affare con questo smartwatch parte dell’ecosistema Realme TechLife. Completa l’ordine al volo per averlo con il 60% di sconto da Amazon e portarlo a casa a 22€ appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità in promozione è super limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.