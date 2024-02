Basta STACCARE e ATTACCARE cavi dietro la TV con questa GENIALATA a 7,98€

Ormai dietro al televisore siamo soliti collegare, tramite ingresso HDMI, una marea di periferiche! La console da gioco, il media player, il decoder digitale terrestre, quello della TV satellitare e alcune volte persino il computer. Insomma, le porte a disposizione di certo non bastano. Per questo motivo si finisce a fare il classico “stacca e attacca” di cavi e cavetti vari.

Ogni volta che serve una determinata periferica, quasi sempre è necessario staccarne un’altra. Per fortuna, si tratta di un problema facilmente risolvibile grazie è un accessorio economico, ma allo stesso tempo geniale, che adesso trovi anche in sconto su Amazon a 7,98€, semplicemente attivando il coupon in pagina.

Si tratta di uno splitter, ovvero di un dispositivo che da una sola porta HDMI ti permette di ottenerne ben due differenti. Grazie a lui, potrai collegare in modo permanente i prodotti che ti servono e che potrai attivare, passando da uno all’altro, semplicemente premendo un pulsante.

In questo modo, non solo ridurrai lo stress dovuto all’assenza di ingressi sufficienti, andrai anche a preservare i cavi e le porte. Infatti, non subiranno più sollecitazioni continue e non rischiano di rompersi.

In promozione su Amazon, questo comodissimo splitter puoi portarlo a casa a 7,98€ appena con spedizioni veloci e gratuite, se sei abbonato ai servizi Prime. Per approfittarne devi semplicemente attivare il coupon direttamente nella pagina del prodotto prima di metterlo nel carrello. Lo ricevi in modo veloce e gratuito, se sei abbonato ai servizi Prime. Fai in fretta: la disponibilità è limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.