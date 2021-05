Un dispositivo eccezionale, dotato di display e di tata tecnologia. Funziona in tutta Europa e ti avvisa in tempo della presenza di un autovelox: il modo per non prendere più multe si chiama Saphe Drive Mini e lo trovi su Amazon a prezzo super accessibile di 69€ circa: un affare, dopo che avrai scoperto cosa ti offre. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Anti autovelox smart in super offerta su Amazon

Lo specifico subito: questo dispositivo non ha assolutamente alcun costo di abbonamento e alcun limite di utilizzo. Sul suo ampio display a colori, che si scende in automatico appena avvii l'auto, potrai leggere i dati sugli autovelox pubblicati da una community di più di 11 milioni di utenti. Proprio questa è la sua forza, che lo rende perfetto da usare praticamente in tutta Europa.

Non solo gli autovelox ti saranno segnalati in largo anticipo, riceverai anche aggiornamenti sul traffico in tempo reale. Di seguito, tutte le allerte che riceverai:

Autovelox fissi

Autovelox mobili

Sistema tutor

Monitoraggio di semafori rossi

Incidenti

Macchina nella corsia di emergenza

Pericoli sulla strada

Auto in coda

Trattandosi di un dispositivo smart, ti basterà collegarlo allo smartphone per poter personalizzare al massimo il tuo anti autovelox. Per poterlo acquistare subito, pagando questo eccezionale prodotto solo 69€ appena: se lo metti a confronto con tutte le multe che risparmierai, si tratta di un vero e proprio affare. Puoi trovarlo su Amazon, collegandoti all'inserzione ufficiale dedicata a Saphe Mini.

Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Non perdere queste e altre super occasioni: le migliori sono sul canale Telegram di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

