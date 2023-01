Basta connessione lenta con il Range Extender Pro by Xiaomi a 9,99€

Sei stufo di vedere il segnale della tua connessione Internet con una sola tacchetta? Oggi puoi risolvere questo fastidioso problema con una spesa davvero irrisoria. Corri su Amazon e metti nel tuo carrello il Range Extender Pro Xiaomi a soli 9,99 euro, invece che 14,99 euro.

Questo è davvero un ottimo prezzo per un dispositivo eccezionale. Con un ribasso del 33% dovrai fare alla svelta perché lo vorranno in tanti. Questo ripetitore wireless ha una velocità di 300 Mbps e riesce a velocizzare la tua connessione in un lampo. È semplicissimo da installare e lo puoi praticamente mettere ovunque. Amplifica il segnale e stai sereno.

Range Extender Pro Xiaomi: un portento a un prezzo mini

Questo Range Extender è in grado di captare il tuo segnale Internet e quindi restituirlo in tutte le tue stanze, anche quelle più lontane in modo ottimale. Soprattutto quando hai una casa grande o delle pareti spesse e quindi il segnale WiFi non arriva da tutte le parti allo stesso modo, questo rappresenta una soluzione eccezionale.

È dotato di due antenne che riescono a coprire una vastissima area e potrai anche collegare più dispositivi tra loro, fino a 64. Rileva la tua rete in automatico e quindi non dovrai impostare nulla. Per farlo funzionare basterà inserirlo nella presa di casa e il gioco è fatto. Posizionalo vicino al tuo router e collegalo con l’app Xiaomi Home in pochi e semplici passaggi.

Questa è davvero una di quelle offerte che non bisogna lasciarsi scappare. A questo prezzo però deve essere rapido e battere la concorrenza. Per cui vai subito su Amazon e acquista il tuo Range Extender Pro Xiaomi a soli 9,99 euro, invece che 14,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro stasera senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.