Basta un codice per perdere tutto: la nuova truffa svuota conto

Stiamo assistendo a un’evoluzione sempre maggiore delle truffe online. I cybercriminali le provano tutte per rubare i risparmi degli utenti. Al momento una nuova tecnica sta mettendo seriamente in pericolo tutti. A questi criminali basta un codice per rubare tutto il denaro sul tuo conto. La nuova truffa svuota conto è particolarmente spietata.

Inizialmente, l’utente riceve una telefonata che sembra proprio provenire dalla sua banca. Un operatore, fingendosi dipendente dell’istituto, mette in guarda il cliente da un possibile accesso con richiesta di pagamento anomali. Spacciandosi per la sezione dedicata proprio alle frodi sui conti online, il criminale chiederà all’utente i dati di accesso al suo Home Banking.

Una volta ottenuti, il finto operatore tenterà l’accesso e se è attivata la verifica a due fattori chiederà il codice ricevuto via SMS o quello dell’app di autenticazione attivata dall’utente in precedenza. In questo modo i cybercriminali riescono a ottenere accesso al conto corrente online effettuando così un bonifico all’insaputa della vittima che fornirà il resto dei dati per confermare l’operazione. Ecco come funziona la truffa svuota conto.

Truffa svuota conto: pensi di risolvere un problema e ti rubano i risparmi

Conclusa la telefonata, l’utente penserà di averla scampata questa volta grazie all’aiuto tempestivo della sua banca. In realtà è diventato vittima di una truffa svuota conto molto pericolosa. Queste truffe online diventano quasi irreversibili se vengono eseguiti bonifici istantanei. Come puoi difenderti da questi attacchi? Ecco alcuni consigli molto pratici per evitare di farsi svuotare il conto.