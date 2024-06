Basta caldo con il ventilatore da soffitto Reiga (-17%)

Devi cambiare il tuo vecchio ventilatore, in camera da pranzo o in stanza da letto, ma non vuoi un modello qualsiasi? Cerchi un prodotto che non solo sia efficiente ma che dia anche un bel tono alla tua stanza? Allora non puoi assolutamente farti scappare il ventilatore da soffitto Reiga in sconto del 17%.

Se lo porti a casa ora, te lo assicuri ad appena 180,00€ invece di 217,97€. E non solo si tratta di un ventilatore smart e con telecomando, ma il design classico in legno è anche un tocco di classe davvero imperdibile!

Elegant e anche smart: ventilatore da soffitto Reiga

Il ventilatore da soffitto Reiga combina eleganza e funzionalità top, ideale per chi cerca un tocco di classe e prestazioni eccezionali da utilizzare al meglio negli anni a venire. Con tre pale in legno massiccio naturale, offre un design che si adatta perfettamente a diversi stili e anche a vari tipo di stanze.

Inoltre, essendo anche dotato di luce a LED dimmerabile , ti assicura anche 3 diverse temperature di colore: luce calda, naturale e fredda. Questo, in poche parole, ti permette di personalizzare l’illuminazione in base all’occasione, garantendo un risparmio energetico significativo essendo luce a LED. Non da meno, il ventilatore essendo smart può essere controllato tramite telecomando, app o Alexa, rendendo l’uso quotidiano semplice e intuitivo. E non evi nemmeno avere paura di lasciarlo acceso! Se utilizzi il timer, potrai programmarlo per il tempo che vuoi e poi si spegnerà da solo.

Da menzionare anche il potente motore DC del Reiga che non solo è eccellente ma è anche silenzioso, consentendoti di dormire perfettamente senza soffrire a causa del rumore.

Ovviamente è anche super facile da installare! Il Reiga infatti viene fornito direttamente con aste di 15 cm e 25 cm, adattabili a soffitti inclinati fino a 18°. Questo lo rende perfetto per qualsiasi tipo di soffitto, garantendo una versatilità senza pragone. E il tutto, in sconto imperdibile del 17%! Non aspettare ancora e assicurati un’estate fresca e conveniente con questo super ventilatore da soffitto.