Basta auricolari sporchi e sudici: solo 6€ per questo kit di pulizia

Non è un segreto, gli auricolari si sporcano e non è il caso di lasciarli in quel modo perché non è igienico. Pulirli con un fazzoletto di carta potrebbe non essere sufficiente, ma basta veramente poco per risolvere il problema.

Questo kit di pulizia, in sconto su Amazon a 6€ circa appena, è completo, semplice da usare e assolutamente riutilizzabile. Non perdere l'occasione di fare un ottimo affare. Completa l'ordine al volo per accaparrarti questo gadget super utile e completo. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Auricolari sporchi addio con questo kit di pulizia

Un prodotto innovativo, ancora poco conosciuto, ma completo di tutto quello che serve per portare a nuovo il tuo wearable, che tornerà nuovo e pulito. Soprattutto, sarà sicuro da inserire nuovamente nelle orecchie.

Non solo le singole cuffiette, grazie alla speciale spazzola in dotazione, potrai anche pulire lì dove si annida lo sporco e solitamente è impossibile arrivare: nel fondo del case di ricarica. In questo modo, sei sicuro che ogni parte sia perfettamente pulita.

Grazie ai diversi strumenti di precisione del sistema 3 in 1, puoi agevolmente anche pulire parti elettroniche delicate, come i tasti del PC portatile.

Insomma, un kit di pulizia per auricolari super sicuro, completo e versatile. A 6€ circa appena è un vero e proprio affare. Non perdere l'occasione del momento su Amazon: completa l'ordine al volo per approfittarne, spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.