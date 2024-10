Bassi potenti e ANC micidiale: i JBL Tune Flex sono tuoi con il 45% di sconto

Le JBL Tune Flex TWS sono attualmente in offerta su Amazon a 54,99€, con uno sconto del 45% rispetto al prezzo di listino. Questi auricolari true wireless sono progettati per offrire una grande versatilità grazie alla loro configurazione unica che permette di utilizzarli sia come auricolari aperti, sia con i gommini che chiudono l’orecchio per migliorare la cancellazione del rumore.

Questa caratteristica li distingue dai numerosi concorrenti sul mercato e consente di adattare l’esperienza d’uso a seconda delle necessità, come durante un’attività sportiva o un momento di relax.

Dal punto di vista della qualità del suono, gli auricolari Tune Flex offrono un’esperienza sonora caratterizzata da bassi potenti e ben definiti, che rendono questi auricolari ideali per generi musicali come EDM, punk e dance. Gli alti sono dettagliati, sebbene qualche piccola distorsione possa essere avvertita nelle alte frequenze. Nel complesso, il suono risulta equilibrato e coinvolgente, con una resa sonora che offre calore e dinamismo, particolarmente adatta per sessioni in palestra o per chi ama ascoltare musica energica.

La cancellazione attiva del rumore (ANC) è regolabile attraverso l’app JBL, che consente di scegliere tra sei livelli di intensità. La durata della batteria è soddisfacente, con un’autonomia dichiarata di 8 ore per gli auricolari e ulteriori 24 ore offerte dalla custodia di ricarica, per un totale di 32 ore.

I JBL Tune Flex TWS sono un’opzione formidabile per chi cerca auricolari true wireless con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Non perdere questa occasione: hai ancora poco tempo per averli a meno di 55€!