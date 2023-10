Baseus: auricolari wireless con 140h di autonomia tuoi a 23€

Approfitta di questa promozione che ti sto segnalando per acquistare delle cuffiette Bluetooth meravigliose a una cifra ridicola. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello gli auricolari wireless Baseus Bowie MA10 a soli 23,99 euro, invece che 29,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Già il prezzo originale non era altissimo ma con questo ribasso del 20% sono da prendere senza pensarci nemmeno un secondo. Godono di un’autonomia pazzesca, di ben 140 ore con la custodia. Sono resistenti all’acqua e hanno la cancellazione del rumore per ascoltare la musica senza distrazioni e fare chiamate perfette.

Baseus Bowie MA10: a questa cifra non trovi di meglio

Sicuramente a un prezzo così basso è difficile trovare un prodotto di questa qualità. Queste cuffiette wireless hanno una connessione senza latenza, grazie alla tecnologia Bluetooth 5.3, che garantisce anche un’associazione veloce con i tuoi dispositivi. Sono piccoli, leggeri e comodi. Hanno dei morbidi inserti in silicone di 3 misure e un design in-ear che garantisce il massimo della discrezione.

La cancellazione attiva del rumore filtra ciò che succede intorno a te ed elimina fino al 95% dei disturbi ambientali. Così sia ascoltare musica che effettuare chiamate sarà un’esperienza eccezionale. Sono resistenti all’acqua con certificazione IPX6 e hanno una mega batteria con un’autonomia di 8 ore con una singola ricarica. E in 10 minuti avrai altre 2 ore di ascolto.

Queste sono davvero delle cuffiette Bluetooth eccellenti che oggi potrai avere a molto meno. Quindi non perdere l’occasione, vai subito su Amazon e acquista le tue Baseus Bowie MA10 a soli 23,99 euro, invece che 29,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.