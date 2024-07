Barbecue elettrico: risparmia -150€ e goditi grigliate senza odori in casa!

Chi non ama le grigliate estive? L’unico neo? Il fumo che invade tutto e gli odori che restano sui vestiti ed entrano in casa. La soluzione si chiama Weber Q1400 ed è un barbecue elettrico che, grazie allo sconto Amazon, passa dagli originari 449,00€, a soli 299,00€: con uno sconto che ti farà risparmiare 150,00€!

Tutte le caratteristiche del barbecue elettrico

Perfetto per balconi, terrazze o piccoli giardini, questo barbecue gode di dimensioni super-compatte, grazie alle quali puoi spostarlo facilmente e utilizzarlo ovunque desideri. E la sua altissima qualità traspare dai suoi materiali, come il braciere e il coperchio in ghisa di alluminio, con griglie di cottura smaltate in ghisa di acciaio, che ti permetteranno di comprarlo ora e usarlo un sacco di anni a venire.

Il tutto sarà controllabile dalla manopola posta sul lato, rendendo la cottura un gioco da ragazzi, anche per i meno esperti.

La sua griglia è perfetta per una vasta gamma di alimenti, dal pesce alla carne, dalle verdure agli hamburger, raggiungendo rapidamente la temperatura desiderata e permettendoti di iniziare a cucinare in pochi minuti grazie al riscaldamento rapido. E con la griglia e la vaschetta raccogli grassi removibili, potrai pulirlo in men che non si dica.

Ma perché scegliere un barbecue elettrico come Weber Q1400 al posto di uno tradizionale? Innanzitutto, non produce fumo né odori fastidiosi, permettendoti di goderti le tue grigliate senza preoccupazioni. Il funzionamento elettrico lo rende completamente sicuro da utilizzare, eliminando i rischi associati al carbone o al gas.

Insomma, il barbecue elettrico Weber Q1400 è davvero ottimo e, al prezzo scontato del -33% non puoi proprio fartelo scappare. Prendilo subito per soli 299,00€!