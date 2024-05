Barbecue elettrico con griglia e bistecchiera: SENZA FUMO e in SCONTO su Amazon

Preparati a grigliare anche sul balcone con questo barbecue elettrico del marchio De’Longhi che puoi acquistare oggi in sconto su Amazon a soli 90,57 euro invece di 106,56. Un sistema geniale dotato sia di griglia che di bistecchiera che ti permette di cucinare senza fumo.

Barbecue elettrico De’Longhi in offerta: le caratteristiche

Il barbecue grill elettrico De’Longhi BQ80 è dotato di doppia griglia in acciaio inox brevettata che ti permette di girare facilmente il cibo senza rovinarlo garantendoti una cottura uniforme e gustosa.

La pratica vaschetta raccogli gocce removibile e compatta consente di rimuovere facilmente residui e grassi rendendo la pulizia un gioco da ragazzi. Molto importante è, come detto, la possibilità di cuocere alla griglia senza produrre fumo, grazie alla vaschetta raccogli gocce removibile che può essere riempita d’acqua. Questo rende il barbecue grill De’Longhi BQ80 adatto anche per l’uso in ambienti chiusi o balconi.

Il barbecue è infine dotato di impugnature griglia e scocca in materiale termoisolante, di un interruttore acceso/spento con indicatore di funzionamento e di un microinterruttore di sicurezza.

Un vero e proprio affare per le tue grigliate di primavera ed estate, ovunque vuoi, quando vuoi. Acquistalo adesso in offerta a soli 90,57 euro.