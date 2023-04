Barbecue in vista: al sangue o ben cotta?

Un buon esperto di barbecue non può non avere in mano il forchettone, di fianco una buona birra ed a portata di mano lo smartphone. Servirà per controllare l’orario, servirà per condividere qualche post sulla cottura in corso, ma servirà anche per tenere d’occhio la temperatura interna della carne. Quest’ultima opzione è possibile grazie ad un sensore come Meater, che in questi giorni pre-pasquali è in offerta con coupon del 15%.

Barbecue smart

Meater è composto da un piccolo sensore metallico che va inserito all’interno del pezzo di carne adagiato sulla griglia. Il sensore dialoga via bluetooth con lo smartphone attraverso l’app dedicata: quest’ultima non solo restituisce la temperatura raggiunta dalla griglia, ma fornisce anche indicazioni in base al tipo di carne utilizzata ed al tipo di cottura desiderato.

Meater è uno strumento utilissimo tanto per i più esperti quanto per i grigliatori improvvisati: ai primi offrirà la massima precisione possibile, ai secondi regalerà il minimo margine di errore. In entrambi i casi la carne potrà essere portata al miglior punto di cottura possibile senza dover aprire costantemente il barbecue e senza improvvisazioni deleterie.

Utilizzare Meater è estremamente facile ed intuitivo: consentirà di ottenere laute grigliate per tutta la bella stagione, rivelando a tutti il grigliatore smart che è in te. Se a pochi giorni dalla Pasquetta ti manca ancora il barbecue, c’è un’offerta anche per questo: 99,99 euro e passa la paura. Attrezzi, maglietta d’ordinanza e libro d’ordinanza completano l’esperienza.

Non ti resta che accendere il fuoco.

