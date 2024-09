Bang & Olufsen Beoplay HX in offerta su Amazon: lusso sfrenato e qualità imbattibile

Le Bang & Olufsen Beoplay HX sono cuffie wireless di fascia premium che combinano design raffinato, qualità sonora eccezionale e tecnologie avanzate per offrire un’esperienza di ascolto senza pari.

Attualmente disponibili su Amazon al prezzo scontato di 429€ invece di 575€, queste cuffie offrono un’occasione imperdibile per chi desidera il massimo in termini di comfort e prestazioni audio. Nota bene: è il prezzo più basso mai raggiunto da queste cuffie su Amazon, ti suggeriamo di fare in fretta perché il rischio è che l’offerta termini molto rapidamente.

Le specifiche sono semplicemente impressionanti. Le Beoplay HX sono dotate di cancellazione attiva del rumore (ANC) adattiva di ottimo livello: offrono un isolamento completo dall’ambiente circostante, offrendo un’esperienza altamente immersiva anche negli ambienti più rumorosi (come i mezzi pubblici).La cancellazione del rumore viene supportata da sei microfoni integrati, che non solo migliorano la qualità delle chiamate, ma regolano automaticamente il livello di ANC per adattarsi all’ambiente in tempo reale.

La durata della batteria è impressionante: garantiscono fino a 40 ore di riproduzione continua con ANC attivato (!). Questo le rende tra le cuffie con la durata più lunga della batteria nella loro categoria, perfette per lunghi viaggi o sessioni di ascolto senza interruzioni.

Il comfort è impeccabile. Grazie al loro design over-ear e ai cuscinetti in pelle morbida e traspirante, le Beoplay HX possono essere indossate per ore senza affaticare le orecchie. La fascia regolabile aggiunge un tocco di eleganza e durabilità al design complessivo, rendendole non solo un oggetto di alta tecnologia, ma anche un accessorio di lusso. La confezione include anche una custodia da viaggio di alta qualità, per garantire che le cuffie siano sempre protette durante gli spostamenti. Non farti scappare questa offerta a tempo limitato: acquistale subito ad un prezzo superbo!