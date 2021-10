Bandai Namco, nuovo logo e nuovo slogan per il 2022

In occasione del Tokio Game Show 2021, Bandai Namco ha presentato un nuovo logo e uno slogan rinnovato, per approcciare al 2022 con uno spirito tutto nuovo.

Il nuovo logo è riportato – insieme al precedente – nell'immagine qui sotto, mentre lo slogan ideato dalla società per il 2022 è “Fun for all into the future”, vale a dire “Divertimento per tutti verso il futuro”. Il nuovo motto del noto publisher giapponese lascia trasparire la chiara volontà di sviluppare titoli innovativi e nuovi franchise.

Con l'espressione “Per tutti”, Bandai Namco intende rivolgersi ad un pubblico più ampio, direzionando la propria proposta videoludica verso un target ben più ampio e variegato. Il design del nuovo logo ricorda un fumetto, un chiaro rimando ai tradizionali e tanto apprezzati manga giapponesi.

Intanto Bandai ha lanciato di recente Tales of Arise, un ottimo action RPG disponibile per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. Il titolo è già protagonista di un'interessante offerta su Amazon, con uno sconto del 24% in versione PS4.