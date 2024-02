Banco BPM: il Conto You costa zero per i nuovi correntisti

Un conto corrente conveniente e senza costi nascosti è Banco BPM, che offre Conto You: un pacchetto promozionale dedicato ai nuovi correntisti che include una serie di vantaggi azzerando canone annuale, della carta di debito e per i bonifici in area euro.

I vantaggi per i nuovi clienti Banco BPM

Con il Conto You di Banco BPM, avrai accesso a una vasta gamma di servizi senza incorrere in alcun costo aggiuntivo. Internet Banking e Phone Banking ti permetteranno di gestire il tuo conto comodamente da casa tua, mentre potrai consultare l’estratto conto e ricevere comunicazioni online in modo rapido e sicuro.

Con Banco BPM non ci sono limiti alla tua operatività. Potrai effettuare bonifici nell’area euro senza alcun costo aggiuntivo e usufruire di prelievi senza commissioni presso gli ATM dell’Istituto, che offre anche servizio di trading base per gli utenti interessati.

Contestualmente all’apertura del conto online, potrai richiedere la tua carta di debito senza dover pagare nulla per l’emissione o per il canone annuale. Utilizzala ovunque nel mondo per prelevare contanti o per effettuare acquisti online. Inoltre, è supportata dai principali wallet digitali.

La carta di debito Banco BPM – realizzata al 100% in plastica riciclata e dal packaging ecosostenibile – è totalmente personalizzabile, potrai bloccarla temporaneamente, abilitare i pagamenti solo in determinate categorie merceologiche e molto altro ancora.

Aprire Conto You di Banco BPM è semplice: ci penseranno loro a occuparsi di tutte le pratiche amministrative necessarie per il trasferimento del tuo conto corrente già esistente – dall’estinzione del vecchio conto al trasferimento delle utenze, fino alla gestione del dossier titoli.