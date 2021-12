Banco BPM: clienti su tutte le furie per colpa di un SMS

Ancora una volta ci troviamo a parlare di banche e di SMS. Un'accoppiata perdente visto che spesso dietro questi messaggi di testo si celano pericolose truffe. Anche questa volta il caso vuole che si tratti di un raggiro ai danni dei clienti del Banco BPM, molti dei quali, proprio in questi giorni, sono stati raggiunti da un SMS abbastanza inquietante che li ha mandati su tutte le furie. Scopriamo insieme di cosa si tratta e perché è importante non cadere in questa trappola.

Banco BPM: un SMS ti avvisa che l'utilizzo della tua carta è stato limitato

Questa volta a essere sotto attacco smishing sono i clienti del noto istituto di credito Banco BPM. Una tecnica che i cybercriminali utilizzano spesso per inviare messaggi truffaldini con l'intenzione di violare il conto corrente del povero malcapitato che ne è vittima. Il caso in questione pone l'attenzione su un alert che sembrerebbe, da un primo sguardo, inviato proprio dalla banca. Ecco il testo originale di questo SMS:

Banco BPM informa che ha limitato la sua carta/conto per mancata verifica sulla sicurezza web. Riattivala ora […].

Alla fine del messaggio segue un link alla cui pagina il cliente può risolvere il problema. È chiara l'intenzione dei cybercriminali di voler accedere alle credenziali del conto corrente della vittima quando, raggiunta la pagina, ci si trova davanti all'esatto clone di quella di accesso all'Home Banking del Banco BPM.

Una volta che l'utente inserisce i suoi dati pensando di entrare nel suo conto corrente, i cybercriminali inizieranno a lavorare per potersi inviare un bonifico rubandogli tutti i risparmi. Quella dello smishing è una pratica che sta prendendo sempre più piede mietendo moltissime vittime ogni anno. Tra l'altro la tecnica si è evoluta perché riesce addirittura a clonare il numero di telefono dal quale Banco BPM o un'altra banca invia SMS informativi ai clienti.

Il nostro consiglio è quello di ignorare simili comunicazioni, altrimenti si fa solo il gioco di questi criminali del web che puntano a svuotare il conto delle povere vittime che, invece, cadono nella trappola. In questi giorni, è importante fare molta attenzione anche a un SMS che sembra arrivare dal numero di prenotazione dei vaccini.