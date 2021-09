Bancarella tech SPECIALE: 5 gadget sfiziosi a meno di 5€

Il desiderio di togliersi uno sfizio tech è sempre in agguato, vero? Lo capisco perfettamente. Non è necessario spendere un patrimonio per portare a casa un gadget sfizioso, spendendo meno di 5€: proprio come alle bancarelle. Su Aliexpress basta gironzolare un po' per scoprire una marea di prodotti, molti anche introvabili altrove. Intanto, dai un'occhiata alla mia selezione e scegli il tuo preferito.

Bancarella tech: tanti sfizi a meno di 5€

Il primo prodotto è un bel portachiavi, super elegante e discreto, ma con un segreto. Si tratta di un'utile chiavetta USB, perfetta per custodire i tuoi dati. La versione con 16GB di storage, la porti a casa a 4,73€ con spedizioni gratis.

Il secondo sfizio tech è un bel paio di auricolari TWS, super colorato e di design. Non manca un case di ricarica a corredo: perfetti per lo sport e per l'uso quotidiano, li prendi a 4€ appena con spedizioni assolutamente gratis.

Il terzo gadget è uno speaker Bluetooth, anche lui super compatto e super colorato. Dotato di batteria integrata, lo porti in giro e ascolti la musica che più ti piace ovunque. Il prezzo? Lo ammetto, un po' più costoso di 5€, ma ne vale la pena: lo prendi a 5,66€ appena (seleziona la spedizione dalla Cina per avere il prezzo migliore), spedito gratis.

Il quarto prodotto è ancora un portachiavi, ma non uno qualsiasi. Questo prodotto è semplicemente geniale. Lo configuri in un attimo e ti permette di tenere in ordine tutte le chiavi, come fosse un vero e proprio coltellino svizzero: in un attimo, peschi quella che ti serve e la usi. Super utile e particolarissimo, costa appena 2,15€ con spedizioni di 0,92€ soltanto.

Il quinto gadget è perfetto per chi perde ogni volta i suoi oggetti. Infatti, ti basterà collegarlo allo smartphone attraverso il Bluetooth e poi posizionarlo accanto alle chiavi, nella borsa o vicino agli oggetti che temi di perdere. Nel caso dovessi allontanarti troppo (avendo lo smartphone con te), il tuo device suonerebbe per avvisarti. Il prezzo? Lo porti a casa a 2,71€ (seleziona la spedizione dalla Cina per avere il prezzo migliore) appena con spedizioni gratis.

Visto quanti sfizi tech puoi toglierti spendendo pochissimo su Aliexpress? Le occasioni a prezzo da bancarella sono tantissime e tutte a prezzo ridotto.