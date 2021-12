Banca Sella: un nemico pericoloso sta mietendo molte vittime

Continuano le truffe online. Pericolose e sempre più avanzate, quelle bancarie svuotano il conto corrente di chi ne cade vittima. Proprio in questi giorni gli utenti di un'altra banca famosa sono stati presi di mira. Si tratta di Banca Sella che, prontamente, ha deciso di avvisare tempestivamente i suoi clienti di questo pericolo. In realtà più di uno, dato che gli attacchi stanno arrivando tramite telefonata call center, SMS ed email. Scopriamo insieme cosa sta succedendo così da evitare di cadere nella trappola di queste truffe online firmate da abili cracker Banca Sella.

Correntisti di Banca Sella sotto attacco vishing, smishing e phishing

Ecco come Banca Sella ha introdotto il messaggio di allerta che sta inviando a tutti i suoi clienti con attivo un conto corrente online e le relative funzionalità Home Banking:

Per noi la sicurezza dei tuoi conti e delle tue carte di pagamento è fondamentale. In queste settimane sono in corso alcune truffe, ecco come riconoscerle e come proteggerti.

In pratica, diversi correntisti dell'istituto di credito Banca Sella sono stati oggetto di attacchi informatici che hanno l'obiettivo di appropriarsi delle credenziali di accesso al loro conto corrente online. Ma quali tipologie di truffe sono state realizzate a loro danno? Vediamo i tre attacchi tipo e come, in gergo tecnico, vengono definiti:

primo fra tutti quello che sta provocando diverse vittime tra i clienti di questa banca è l'attacco vishing . In pratica la potenziale vittima riceve una chiamata che sembra proprio provenire da Banca Sella. L'operatore si identifica come dipendente del noto istituto di credito e la invita a scaricare un'app necessaria per effettuare alcune verifiche di sicurezza. Ovviamente questa applicazione è malevola e contiene un trojan bancario che fornisce il controllo totale del dispositivo al cybercriminale;

. In pratica la potenziale vittima riceve una che sembra proprio provenire da Banca Sella. L'operatore si identifica come dipendente del noto istituto di credito e la invita a scaricare un'app necessaria per effettuare alcune verifiche di sicurezza. Ovviamente questa applicazione è malevola e contiene un bancario che fornisce il controllo totale del dispositivo al cybercriminale; secondo per diffusione è l'attacco smishing . In sostanza il povero malcapitato riceve un SMS con la richiesta di effettuare alcune verifiche di sicurezza sul suo conto cliccando sul link indicato. La pagina alla quale sarà rimandato è un esatto clone di quella ufficiale e così, accedendo, regalerà le credenziali di accesso al conto corrente online ai cybercriminali;

. In sostanza il povero malcapitato riceve un con la richiesta di effettuare alcune verifiche di sicurezza sul suo conto cliccando sul indicato. La pagina alla quale sarà rimandato è un esatto clone di quella ufficiale e così, accedendo, regalerà le credenziali di accesso al conto corrente online ai cybercriminali; infine, il terzo e ultimo attacco che sta colpendo i clienti di Banca Sella è quello phishing. Identico a quello smishing, si differenzia solo perché veicolato tramite email invece che SMS.