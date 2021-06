Bagotte è il robot aspirapolvere oggi in offerta su Amazon a soli 109,99€. Il prezzo di listino viene reso conveniente prima da un ribasso del 16% e poi da un coupon di 30,00€.

Le spedizioni sono rapide e gratuite su tutto il territorio nazionale.

Robot aspirapolvere? Bagotte arriva in tuo soccorso

Il robot aspirapolvere di Bagotte si presenta con un design curato, delle dimensioni ottimizzate e delle features niente male. In promozione grazie a un doppio sconto, è un acquisto da prendere seriamente in considerazione.

Dotato di numerosi sensori, il robot si aggira per le stanze della propria abitazione senza difficoltà, riuscendo a pulire tutto lo sporco in poco tempo. Lo spessore ammonta a soli 2,7 pollici e pertanto è capace d'intrufolarsi fin sotto i mobili per raggiungere anche le zone più difficili.

Il sistema di aspirazione è un 3 in 1 e sono presenti diverse modalità di pulizia. Tra queste citiamo:

auto programmazione:

spot;

bordo;

camera singola;

pulizia massima.

Attraverso l'applicazione per smartphone è possibile pianificare tutte le attività in modo semplice e rapido. In questo modo si possono impostare anche le ore di funzionamento del robot per trovare la casa pulita quando si ritorna dal lavoro o da un'uscita.

La gestione del prodotto può avvenire anche mediante telecomando o utilizzando liberamente a voce. È infatti compatibile con Amazon Alexa e Google Home.

Bagotte, il robot aspirapolvere, è acquistabile su Amazon a soli 109,99€. Acquistalo oggi e ricevilo nel giro di 48 ore a casa tua se sei membro Prime. In alternativa le spedizioni sono gratuite ma standard. Il dispositivo è acquistabile anche a rate mediante il programma CreditLine di Confidis.

Attiva il coupon di 30,00€ per ottenere l'extra sconto in carrello. La promozione è valida fino al 31 luglio 2021 salvo esaurimento scorte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

