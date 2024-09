Back to School di MediaWorld: smartphone, tablet e PC in sconto (anche a rate)

Il Back to School di MediaWorld è l’occasione giusta per acquistare nuovi prodotti tech a prezzo scontato. Le offerte sono tante e il risparmio è garantito, con possibilità di accedere agli sconti direttamente online, tramite lo store MediaWorld. Le offerte sono valide fino al 15 di settembre.

Chi sceglie di affidarsi a MediaWorld può sfruttare diversi vantaggi come la consegna diretta a casa oltre che il ritiro in negozio, scegliendo il punto vendita più vicino a casa, oltre che la possibilità di acquisto con finanziamento a tasso zero (anche direttamente online su prodotti selezionati). Tutti i prodotti disponibili sullo store online sono acquistabili anche in 3 rate senza interessi con PayPal.

Per un quadro completo sulle offerte basta premere sul box qui di sotto e scorrere la pagina per navigare tra le varie categorie (smartphone, computer etc.) andando a scegliere il prodotto desiderato.

Le migliori offerte del Back to School di MediaWorld

MediaWorld propone diverse offerte molto interessanti. Qui di seguito abbiamo selezionato alcune delle migliori proposte disponibili in questo momento sullo store. Ecco alcuni dei prodotti più interessanti su cui puntare con le offerte di MediaWorld:

