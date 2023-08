Back to School di Kaspersky: antivirus e VPN a prezzo scontato (-60%)

Il Back to School di Kaspersky è l’occasione giusta per incrementare il livello di sicurezza dei propri dispositivi grazie all’accesso, con uno sconto fino al 60%, all’antivirus in grado di rilevare e bloccare in tempo reale le minacce informatiche. In più, le offerte proposte da Kaspersky includono anche la possibilità di accedere al bundle antivirus + VPN, per proteggersi dal software malevolo e accedere a Internet in sicurezza.

Si parte da 19,99 euro per un anno con la possibilità anche di estendere la protezione a 5 dispositivi, andando a personalizzare il pacchetto da attivare e scegliendo tra tre diversi piani con sconti che, come detto, arrivano fino al 60% sull’abbonamento annuale senza vincoli. Per accedere alle promozioni è possibile seguire il link qui di sotto.

Back to School di Kaspersky: antivirus e VPN a prezzo scontato

Il Back to School di Kaspersky è l’occasione giusta per attivare i software di protezione dell’azienda a prezzo scontato. Le opzioni sono tre:

Piano Standard con antivirus a 19,99 euro per un anno

con antivirus a 19,99 euro per un anno Piano Plus con antivirus e VPN a 29,99 euro per un anno

con antivirus e VPN a 29,99 euro per un anno Piano Premium con antivirus, VPN, protezione dell’identità, Kaspersky Safe Kids a 34,99 euro per un anno

Tutte le proposte includono anche il firewall bidirezionale, il tool per l’ottimizzazione delle prestazioni, il rilevamento degli stalkerware e del phishing. I software possono essere utilizzati su dispositivi Android, iOS, Windows e Mac. I prezzi indicati si riferiscono all’abbonamento per singolo dispositivo. È possibile, però, accedere a bundle per 3 e 5 dispositivi con sconti crescenti. Ad esempio, il piano Premium per 5 dispositivi costa 42,99 euro per un anno.

Per scegliere e attivare la versione più adatta alle proprie esigenze dei software di Kaspersky è possibile seguire il link riportato qui di sotto. Scorrendo la pagina verso il basso, infatti, è possibile verificare le offerte per i bundle di più dispositivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.