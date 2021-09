Uno smartwatch per il tuo back to school. Un bel wearable, che ti permetterà soprattutto di gestire dal polso le notifiche, senza dover prendere lo smartphone. Dispositivi che sono dei veri e propri PC da polso. Non serve spendere un patrimonio per averne di belli e potenti: dai un'occhiata ai 5 che ho selezionato per te. Sono tutti su Amazon e godono di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Back to school Amazon: ottimi smartwatch economici

Basta scavare un po' nei meandri della piattaforma per portare in superficie dei veri e propri affari. Delle chicche, che puoi prendere spendendo pochissimo.

Il primo wearable è il celeberrimo Amazfit Bip S Lite. Un device leggerissimo, con ampio display, un sacco di feature e una batteria che dura fino a 30 giorni. Super personalizzabile, lo porti a casa a 33€ circa.

Il secondo dispositivo è altrettanto completo, ma con un appeal estetico un po' diverso. Non mancano feature dedicate a salute, sport e gestione delle notifiche. Può essere tuo con un investimento di appena 29,99€.

Il terzo wearable è super bello e pensato per chi cerca qualcosa di più elegante e ancora più completo. Infatti, oltre al device con cinturò in ecopelle, in omaggio ricevi un secondo cinturino, che puoi utilizzare quando sei alla ricerca di un look più sportivo. Bello, ricco di funzionalità e con carattere: in super sconto lo prendi a 36€ circa adesso.

Ancora tanta eleganza e funzionalità, ma con un look un po' più slim. Il quarto smartwatch è il Doogee CR1 è super leggero, ma non rinuncia a avare tutto quello che serve per essere un ottimo wearable. Lo porti a casa a 36€, ma solo applicando lo speciale coupon in pagina.

Il quinto device ha un display enorme da 1,7″, con a bordo tutto quello che ti serve: sport, notifiche, salute e non. Dotato di un look eccezionale, adesso questo gioiellino lo porti a casa a 33,99€ appena con spedizioni assolutamente rapide e gratis.

Visto quanto ottimi smartwatch per il back to school? Costano pochissimo e sono tutti super completi. Tutte le migliori offerte le trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

