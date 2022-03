AVVISTATA su Amazon, torna la Now Smart Stick con SKY in regalo

Se hai un televisore obsoleto che ha bisogno di nuova vita, ti svelo subito che ti bastano 19,90€ per farlo tornare in pari. Infatti se ti porti a casa una Now Smart Stick non solo accedi ai contenuti streaming di Sky, ma benefici anche di tante altre applicazioni.

Attualmente in promozione su Amazon, se ti affretti ad acquistarla ricevi anche due mesi gratis di abbonamento, fossi in te non aspetterei troppo tempo.

Le spedizioni? Veloci e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime.

Now Smart Stick: la rivoluzione adatta a chiunque

Da utilizzare è semplicissima proprio per questo motivo te la sto suggerendo. Si adatta praticamente a qualunque genere di utente perché è un po' se stessi usando il televisore stesso. Grazie al telecomando che trovi in confezione, riproduci ciò che vuoi e regoli volume e tutto il resto da un solo dispositivo senza impazzire.

Cosa ti offre? Ovviamente il servizio in abbonamento Now (che puoi anche non attivare) dove trovi Cinema, intrattenimento e Sport per gustarti il meglio di Sky dove e quando vuoi. Allo stesso tempo, però, c'è anche il supporto alle maggiori applicazioni per lo streaming quindi ti basta scendere nel menù per trovare Netflix, Prime Video e Disney+ che ti aspettano.

In altre parole, se hai un televisore che non supporta tutte queste app, con questo acquisto lo rendi al passo con i tempi e ti porti anche 2 mesi di accesso a tutti i contenuti sportivi più in voga a casa.

Cosa aspetti? Fossi in te non perderei neanche un minuto in più. La tua Now Smart Stick è in promozione su Amazon, acquistala a 19,90€ e sfrutta finalmente quel vecchio televisore una vola e per tutte. Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia con Prime attivo.

