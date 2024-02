Avviatore di emergenza, compressore, powerbank e torcia: 4 in 1 a 79€

Oggi ho deciso di segnalarti questa promozione che ti permette di acquistare un Booster per avviare la batteria della macchina scarica super versatile. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questo avviatore di emergenza a soli 79,99 euro, invece che 159,99 euro. Per averlo a questo prezzo applica il coupon visibile in pagina.

Non ci sono errori di scrittura. Adesso puoi avvalerti di un ribasso del 41% dal prezzo originale più uno sconto di 15 euro con il coupon per un risparmio totale di ben 80 euro. Una cosa che non si vede tutti i giorni quindi fai alla svelta o rischi di arrivare troppo tardi.

Avviatore di emergenza 4 in 1 a prezzo Wow

Sicuramente la caratteristica più interessante di questo utilissimo dispositivo è la sua incredibile versatilità. Possiede infatti ben 4 funzioni. Vediamo di cosa si tratta e come funzionano:

Booster di emergenza : è in grado di ridare vita alla batteria scarica del tuo veicolo in un attimo. Ti basta collegare i cavi alla batteria scarica e premere il pulsante.

: è in grado di del tuo veicolo in un attimo. Ti basta collegare i cavi alla batteria scarica e premere il pulsante. Compressore: lo puoi usare per gonfiare le gomme dell’auto o di altre cose che hanno una camera d’aria come materassi e palloni.

Power Bank : è dotato di due uscite USB che ti permettono di ricaricare i tuoi dispositivi come smartphone o tablet.

: è dotato di due uscite USB che ti permettono di i tuoi dispositivi come o Torcia: grazie alla luce LED lo puoi usare come se fosse una torcia, per ciò se dovessi rimanere con le gomme a terra o la batteria scarica quando è buio non avrai problemi.

Un vero portento che oggi puoi avere a molto meno del suo prezzo. Quindi fai presto, vai subito su Amazon e acquista il tuo avviatore di emergenza a soli 79,99 euro, invece che 159,99 euro. Per averlo a questo prezzo ricorda di applicare il coupon visibile in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.