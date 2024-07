Avviatore di emergenza per batteria auto al 37% in MENO, un vero AFFARE

Sei rimasto già troppe volte con la batteria dell’auto a terra e non vuoi più ripetere questa brutta esperienza? Allora vai immediatamente su Amazon e aggiungi al tuo carrello questo avviatore di emergenza a soli 62,99 euro, invece che 99,99 euro. Per ottenerlo a questa cifra inserisci codice promozionale HVGW8CUS al momento del pagamento.

Dunque ricapitolando se fai veloce puoi avvalerti di un ribasso già applicato del 30% più un ulteriore sconto del 10% per un risparmio totale di 37 euro. E con questo dispositivo utilissimo puoi fare tutti gli spostamenti che vuoi in modo sereno. Se la batteria dell’auto dovesse fermarsi la puoi riavviare in un secondo.

Avviatore di emergenza: indispensabile per i tuoi viaggi

Con questo avviatore di emergenza puoi fare viaggi tranquilli ma anche gli spostamenti giornalieri. La batteria dell’auto purtroppo si può scaricare in qualsiasi momento e senza preavviso, ma con questo booster portatile la riavvii in un attimo. Ti basterà collegare i cavetti, rosso e nero, alla batteria e quindi girare la chiave.

Ha un design compatto e leggero con una capacità da 16.800 mAh che ti consente di riavviare più e più volte la tua batteria. È dotato anche di 2 uscite USB che ti consentiranno di ricaricare dispositivi come tablet e smartphone. Inoltre ha una pratica luce a LED che ti permetterà di usarlo come torcia.

Non perdere tempo perché ce n’è poco. A questo prezzo lo vorranno tutti e quindi l’offerta potrebbe sparire da un momento all’altro. Perciò vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo avviatore di emergenza a soli 62,99 euro, invece che 99,99 euro. Per ottenerlo a questa cifra inserisci codice promozionale HVGW8CUS al momento del pagamento. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.