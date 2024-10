Avventure, ritorni e dramma: il meglio di novembre 2024 su Paramount+

Come tutte le piattaforme di streaming anche Paramount+ ha in serbo un novembre 2024 ricco di novità. Grandi ritorni, avventure mozzafiato e indimenticabili emozioni ti aspettano sia su smart TV che in mobilità grazie alla sua app multi-device. Cosa stai aspettando? Tantissime interessanti novità sono in arrivo il prossimo mese.

Paramount+: il meglio di novembre 2024

Non vedi l’ora di goderti l’intrattenimento speciale che Paramount+ ha in serbo per te a novembre 2024? Vediamo il meglio in arrivo con data, titolo e una breve trama.

11 Novembre

Landman

Serie TV drammatica di Taylor Sheridan che esplora l’industria petrolifera e i suoi impatti sociali e ambientali. Billy Bob Thornton è il protagonista di una trama intensa e ricca di tensione. Un titolo iconico che rimarrà nella storia per molto tempo.

Vita da Carlo (Stagione 3)

La serie italiana con Carlo Verdone, uno degli attori più amati in Italia che ha fatto divertire intere generazioni, ritorna, continuando a raccontare le vicissitudini della sua vita con umorismo e introspezione, tra realtà e finzione.

Zoey 102

Film revival che riporta in scena i personaggi di “Zoey 101” ormai adulti, con nuove dinamiche di gruppo e un mix di nostalgia e novità. Sicuramente imperdibile per tutti gli amanti del genere, ma anche per chi vuole entrare in questo mondo per la prima volta.

