AVM FRITZ!Box 7510, sconto imperdibile del 42%: WiFi 6, Mesh e internet fino a 300Mbps

Il router AVM FRITZ!Box 7510 è un'opzione economica ma performante per utenti domestici che desiderano sfruttare il nuovo standard Wi-Fi 6.

Il FRITZ!Box 7510 supporta connessioni DSL fino a 300 Mbps grazie alla tecnologia VDSL Supervectoring 35b. Utilizza il Wi-Fi 6 per fornire velocità di trasferimento fino a 600 Mbps, anche se funziona solo sulla banda a 2,4 GHz.

Il router è dotato di un’unica porta Gigabit LAN e una porta USB 2.0, che può essere utilizzata per collegare stampanti o dischi rigidi esterni al network domestico. Include anche una base DECT per collegare fino a sei telefoni cordless e supporta la telefonia IP. Il design è compatto e può essere montato a parete, rendendolo adatto a diverse configurazioni di casa.

Essendo un router di ultima generazione, il FRITZ!Box 7510 supporta la tecnologia Mesh: potrai facilmente creare una rete Wi-Fi unificata e stabile utilizzando più dispositivi FRITZ!, portando internet ad alte prestazioni in tutte le stanze.

Il Fritz!Box 7510 supporta la tecnologia Mesh e può essere acquistato a prezzo scontato.