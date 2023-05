AVM FRITZ!Box 7510: l'innovativo router scontato del 23% su Amazon

Il router AVM FRITZ!Box 7510 è una soluzione all’avanguardia per coloro che cercano prestazioni elevate e connettività avanzata nella propria rete domestica. Attualmente, questo potente dispositivo è disponibile su Amazon con un ottimo sconto del 23%, rendendolo un’opzione ancora più interessante per gli utenti in cerca di un router di qualità, ad un prezzo vantaggioso di soli 91,99 euro.

AVM FRITZ!Box 7510: impossibile trovare di meglio a questso prezzo

Una delle caratteristiche principali del FRITZ!Box 7510 è la sua capacità di offrire velocità di trasmissione incredibili grazie alla tecnologia Wi-Fi 6 (WLAN AX). Questo router supporta la frequenza a 2,4 GHz fino a 600 Mbps, garantendo una connessione veloce e affidabile per la navigazione, lo streaming e il download. Inoltre, il VDSL Supervectoring 35b consente di raggiungere velocità di connessione Internet fino a 300 Mbps, offrendo un’esperienza di navigazione fluida e senza interruzioni.

AVM FRITZ!Box 7510 è progettato per gestire una rete locale sofisticata con un numero elevato di dispositivi collegati in Wi-Fi. Può essere utilizzato come centrale Mesh, consentendo l’integrazione automatica di altri prodotti FRITZ! per creare una rete Wi-Fi intelligente con prestazioni ottimali. Questa funzionalità è particolarmente utile per le case con molteplici dispositivi connessi, garantendo una copertura uniforme e una connessione stabile in tutte le stanze.

Oltre alle sue eccellenti capacità di connessione, l’AVM FRITZ!Box 7510 offre una serie di funzionalità avanzate. Questo router è dotato di un centralino telefonico VoIP che supporta telefoni analogici, DECT e IP. È in grado di gestire fino a 6 telefoni cordless e offre fino a 5 segreterie telefoniche integrate e funzioni di fax. Inoltre, il FRITZ!Box 7510 include anche una base DECT per prese commutabili e lampadine smart FRITZ!, consentendo un controllo semplice e intuitivo dei dispositivi domestici intelligenti. Un’altra caratteristica interessante di questo router è il server multimediale integrato. Con la possibilità di collegare dispositivi di archiviazione USB o NAS, è possibile archiviare film, foto e musica nella rete locale e accedervi facilmente da tablet, TV, sistemi hi-fi e altri dispositivi compatibili. Questa funzionalità rende la condivisione e l’accesso ai contenuti multimediali molto più semplice e conveniente.

AVM FRITZ!Box 7510 è un router all’avanguardia che offre prestazioni eccezionali, copertura affidabile e una serie di funzionalità avanzate per migliorare l’esperienza di connessione e la gestione della rete domestica. Con l’ottimo sconto del 23% attualmente disponibile su Amazon, è il momento perfetto per acquistarlo al prezzo speciale di soli 91,99 euro. Non perdere altro tempo, prodotti del genere con questo sconto vanno letteralmente a ruba su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.