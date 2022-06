Avira: proteggi il tuo PC con i pacchetti di sicurezza ad un prezzo scontato

Se devi rinnovare la protezione del tuo PC, le offerte Avira arrivano al momento giusto. Ancora per poco, puoi scegliere infatti tra la protezione più venduta garantita da Internet Security, disponibile a soli 17,95€ per il primo anno, oppure optare per il pacchetto completo Prime, che puoi far tuo a soli 39,95€. In entrambi i casi è garantito infatti lo sconto del 60%.

Avira Internet Security e Prime: due offerte imperdibili per due prodotti completi

Avira Internet Security è il prodotto più venduto delle soluzioni offerte dall’azienda. E a questo prezzo, 17,95€ per il primo anno, si capisce bene anche perché. Con l’abbonamento ricevi subito le seguenti funzioni:

Blocco delle minacce in tempo reale e riparazione dei file

Navigazione, acquisti e operazioni bancarie in totale sicurezza

Blocco degli annunci fastidiosi

Servizio clienti

Protezione della rete domestica

Protezione della privacy

Generazione e archiviazione automatica delle password in sicurezza

Protezione degli account online

Aggiornamento automatico di programmi e driver

Risoluzione dei problemi dei software

Cosa avresti invece scegliendo il pacchetto definitivo Prime? Tutto questo, con l’aggiunta di un tool per la pulizia del PC e la creazione di spazio di archiviazione aggiuntivo, l’anonimizzazione della navigazione con una apposita VPN e la possibilità di installare app premium per dispositivi mobile. Avresti inoltre un supporto VIP dal servizio clienti.

Tutto quello che devi fare dunque è capire quale può essere la scelta più adatta alle tue esigenze. Collegati alla pagina delle offerte e seleziona l’abbonamento che ti interessa. Puoi pagare con carta di credito, debito o PayPal e usufruire di un rimborso completo entro 60 giorni dalla data di acquisto se non dovessi essere soddisfatto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.