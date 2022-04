Avira Prime a 59,95€: antivirus e VPN in un solo pacchetto

Un'offerta completa che include antivirus, VPN e molto ancora? È la proposta di Avira Prime che grazie ad una speciale promozione puoi acquistare a soli 59,95€ per un anno.

La licenza ti garantisce l'accesso annuale a tutti i servizi offerti dalla piattaforma ed è valida per ben cinque dispositivi. Uno sconto eccezionale che ti permette di risparmiare 40€ sul prezzo di listino.

Avira Prime: antivirus e non solo, anche la VPN inclusa!

Con la sottoscrizione di un abbonamento all'antivirus Avira Prime avrai, incluso, nel prezzo:

Protezione antivirus che ti protegge in tempo reale dai malware e dalle minaccia online

che ti protegge in tempo reale dai malware e dalle minaccia online PC Cleaner che rimuove i file spazzatura, accelera i tempi di avvio e riduce i ritardi del PC

che rimuove i file spazzatura, accelera i tempi di avvio e riduce i ritardi del PC Gestione delle password per gli account che desideri

per gli account che desideri VPN illimitata che protegge e rende anonima la navigazione in rete

che protegge e rende anonima la navigazione in rete Aggiornamento automatico di software e driver

Pulizia cookie (su Mac) che rimuove automaticamente tutti i tracker installati

che rimuove automaticamente tutti i tracker installati Navigazione web sicura che blocca i siti web infetti, i tracker dei browser e le pubblicità invadenti

che blocca i siti web infetti, i tracker dei browser e le pubblicità invadenti Strumento sicuro di confronto prezzi per trovare offerte e buoni sicuri da utilizzare per i tuoi acquisti online

Il tutto, come detto, all'incredibile prezzo in offerta di 59,95€ per un anno con una licenza valida per ben 5 dispositivi. Puoi installare Avira Prime su Windows e Mac, ma anche su device mobile Android e iOS, per i quali avrai delle funzioni dedicate per la protezione dagli attacchi informatici.

Puoi pagare come preferisci, con carta di credito, debito, prepagata e PayPal e, nel caso non fossi soddisfatto, contare sul rimborso entro 60 giorni dalla data di acquisto. Non hai altre scuse quindi per non approfittare di questa promozione: Avira Prime, lo ripetiamo, è tuo a 59,95€ per un anno, praticamente a metà prezzo rispetto il costo ufficiale.