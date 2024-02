AVG Ultimate 2024: la sicurezza TOTALE è in SUPER SCONTO (-52%)

Amazon ti offre un ottimo sconto su AVG Ultimate 2024, la versione completa del noto antivirus, che oggi può essere tua al prezzo eccezionale di soli 23,79 euro invece di 49,99. E con una sola licenza puoi proteggere fino a 10 dispositivi.

Cosa offre AVG Ultimate 2024

AVG Ultimate 2024 è la versione premium del famoso antivirus che è pensata per offrirti una protezione completa per una vasta gamma di dispositivi, garantendo difese affidabili contro virus, malware e ransomware su PC, macOS, iOS e Android. Inoltre, in questa edizione è incluso in un pacchetto esclusivo che comprende AVG Secure VPN e AVG TuneUp per PC e macOS, offrendoti anche una VPN e ottimizzazione delle prestazioni.

La piattaforma è studiata per offrirti sicurezza a 360 gradi: dalle password alla tua rete, ogni cosa viene protetta in modo efficace e garantito, permettendoti di avere una navigazione tranquilla anche se dovessi connetterti a reti WiFi pubbliche.

AVG è in grado di bloccare le fastidiose e-mail di spam e i tentativi di phishing fraudolenti, garantendo che tu non cada nelle trappole dei truffatori online. E la Web Protection scansiona i file in cerca di malware nascosti prima di scaricarli sul tuo dispositivo, assicurandoti di navigare in tutta sicurezza su Internet.

AVG Ultimate 2024 è la garanzia di una protezione completa senza che abbia un impatto negativo sulle prestazioni del tuo PC o dispositivi mobili. Acquista la licenza in super offerta a soli 23,79 euro su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.