AVG Internet Security e Ultimate in offerta: guida all'acquisto

Senza ombra di dubbio AVG è tra i migliori software antivirus presenti sul mercato. Non solo è affidabile, non sbagliando un colpo, ma è anche leggero perché studiato per non influire sulle prestazioni di qualsiasi dispositivo.

Le due soluzioni a pagamento sono AVG Internet Security e AVG Ultimate in offerta al 33% di sconto. La prima costa 59,99 euro l’anno, invece di 89,99 euro, mentre la seconda costa 79,99 euro l’anno, invece di 119,99 euro. Ma quale delle due è meglio acquistare?

In campo di sicurezza informatica la scelta non dovrebbe certo basarsi sul prezzo. Sono, infatti, due alternative valide, ma da come si può intuire la seconda offre alcune funzionalità in più. Perciò se sei indeciso, grazie a questo articolo avrai una guida pratica all’acquisto.

L’unica cosa è non perdere questa preziosa occasione, ovvero ottenere il sistema di sicurezza AVG a un prezzo decisamente conveniente e vantaggioso. Tra l’altro, ha un’applicazione dedicata per ogni sistema operativo tra cui Windows, MacOS, Android e iOS.

AVG Internet Security e Ultimate: le differenze

Iniziamo dicendo che sia AVG Internet Security, sia Ultimate possono proteggere fino a un massimo di 10 dispositivi contemporaneamente. Inoltre, tutte e due le versioni integrano perfettamente il sistema antivirus che ha reso famosa questa azienda di cybersicurezza. In qualsiasi momento sarete protetti da virus e malware.

Inoltre, potrete anche contare su una potente protezione ransomware. Questi attacchi oggi sono sempre più diffusi ed è quindi indispensabile che un sistema di difesa informatica integri questa funzionalità. In aggiunta poi è attiva la verifica delle reti WiFi e un sistema che protegge da siti Web falsi, non sicuri e phishing.

Cosa ha in più la versione Ultimate

Oltre a ciò, AVG Ultimate integra anche AVG TuneUp, un tool realizzato appositamente per ottimizzare le prestazioni del dispositivo e liberare spazio di archiviazione da file inutili. Infine, è anche dotato di una pratica VPN che garantisce navigazione online in totale anonimato e sicurezza.

Quindi, se stai cercando un buon livello di protezione perché navighi in internet, ma non fai acquisti online e non consulti la tua Home Banking, allora puoi tranquillamente attivare AVG Internet Security a soli 59,99 euro l’anno, invece di 89,99 euro.

Se invece sei solito operare con il tuo conto corrente online, detieni conti crittografici e wallet digitali, acquisti online e ami lo streaming on demand di film, serie TV e sport, allora la scelta giusta è AVG Ultimate. A soli 79,99 euro l’anno, invece di 119,99 euro. integra anche una VPN e un tool di ottimizzazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.