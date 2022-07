AVG gratis o a pagamento? Guida all'acquisto

Stai cercando un sistema antivirus, ma non sai quale scegliere? Non posso biasimarti, sul mercato ce ne sono davvero tanti. Il mio consiglio è quello di restringere il campo sui più conosciuti e famosi per la loro efficacia. Tra questi avrai sicuramente sentito parlare di AVG.

AVG è più di un antivirus. Le sue soluzioni sono dei veri e propri sistemi di sicurezza a protezione dei dati personali e della privacy di utenti, società e aziende. Come ben sai, quasi tutti offrono una versione gratuita, finanziata da pubblicità, e altre a pagamento.

AVG non fa eccezione anche se, rispetto agli altri, la sua soluzione free è molto buona. Adesso però ti starai chiedendo se vale la pena attivare solo quella gratuita o acquistarne una delle due a pagamento. Non pensare che la risposta sia così ovvia.

In questo articolo cercherò di fornirti una guida pratica alla scelta per non sbagliare. Si tratta di linee guida, quindi sono generalizzate e dovrai essere tu capace ad applicarle alle tue esigenze e alle tue abitudini.

AVG gratis e a pagamento: quale scegliere

AVG è un ottimo antivirus che ha il pregio di includere anche diverse funzionalità extra che oggi servono particolarmente a chi naviga parecchio online. Se non è il tuo caso hai già la risposta. Per te andrà bene anche la versione gratuita.

AVG AntiVirus Free offre un blocco sempre aggiornato di virus e malware oltre a una protezione costante contro i ransomware. Oltre a questo però non avrai più nulla a disposizione. Dovresti perciò integrare con altre applicazioni che spesso non sono compatibili o, alla fine, sono al costo.

Se vuoi di più perché acquisti online, guardi contenuti in streaming, consulti social network e ricevi parecchie email, che potrebbero contenere truffe phishing, allora devi optare per una delle due versioni a pagamento. Tutte due sono scontate, perciò potrai risparmiare in ogni caso.

Oltre a ciò che offre la versione AntiVirus Free, AVG Internet Security, valida fino a 10 dispositivi contemporaneamente, include anche:

verifica della sicurezza delle reti WiFi ;

; blocco dei siti Web falsi e non sicuri;

e non sicuri; protezione dalle pagine phishing.

Con AVG Ultimate, oltre a tutto questo, avrai anche:

AVG TuneUp per l’ottimizzazione delle prestazioni e dello spazio di archiviazione dei tuoi dispositivi;

per l’ottimizzazione delle prestazioni e dello spazio di archiviazione dei tuoi dispositivi; AVG Secure VPN per navigare online in modo sicuro e nel totale anonimato;

per navigare online in modo sicuro e nel totale anonimato; AVG AntiTrack per impedire a inserzionisti di monitorare la tua navigazione online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.