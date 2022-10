Avete un iPhone o iPad? C'è una PERICOLOSA falla, state attenti

Secondo quanto si apprende in queste ore da un rapporto dell’Economic Times, sembra che gli utenti che hanno aggiornato iPhone e iPad alle ultime iterazioni di iOS e iPadOS possano venir hackerati a causa di una nuova vulnerabilità appena riscontrata.

Facciamo un passo indietro: l’OEM di Cupertino ha da poco rilasciato i nuovi update del software iOS e iPadOS 16.1; gli aggiornamenti introducono tante novità e portano con loro diversi bug fix, anche se sono presenti non poche problematiche. Pare che gli aggiornamenti abbiano fatto luce su nuovi gravissimi difetti legati alla sicurezza. Nulla di tragico, ma bisogna stare attenti.

Cosa sta succedendo con gli iPhone e gli iPad?

Stando alle informazioni rilasciate dal rapporto dell’Economic Times, sembra che ci sia una grossa vulnerabilità che sfrutterebbe una falla presente nel sistema. L’informazione ci arriva grazie ad un report del Cert-IN (Indian Computer Emergency Response Teame) che ha scoperto che, con un po’ di pazienza, hacker profesisonisti potrebbero accedere da remoto ai dati privati di una persone, eseguendo un codice arbitrario fasullo e creando account fake allo scopo. Ecco perché bisogna stare attenti.

Sembra che tutti gli iPhone che presentano build che vanno dalla 16.0.3 in poi (compresa la recente versione 16.1) siano esposti al pericolo. Il bug interessa anche gli iPad ocn iPadOS 16.1. Vi consigliamo di procedere con cautela e di non andare nel pallone non creando panico. È vero che la gravità di queste vulnerabilità è molto, molto alta, ma se sarete attenti non incorrerete in alcun pericolo.

Come difendersi dagli hacker?

Non installate software strani dall’App Store, anzi, per un po’ non scaricate nulla di non essenziale e/o importante;

Non aprite link strani presenti in mail, messaggi;

Non andate su siti particolari di cui non vi fidate;

Non connettetevi a reti pubbliche e mantenete un profilo basso;

Create backup su backup dei vostri dati.

State attenti, speriamo che Apple riconosca presto il problema. Intanto, vi segnaliamo una promo relativa all’iPhone 12 mini: su Amazon lo portate a casa a soli 719,00€.

