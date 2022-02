Avete riscontrato problemi con iCloud, Facetime e iMessage?

Secondo quanto si apprende, sembra che i servizi di Apple come iCloud, iMessage, FaceTime e molti altri siano stati inattivi per alcuni utenti per diverso tempo. Adesso pare che sia stato tutto risolto ma la giornata di ieri ha portato con sé diverse difficoltà su questo fronte.

Molte persone hanno riscontrato difficoltà durante il tentativo di accedere ad alcuni servizi Apple giovedì sera. Numerosi rapporti indicano che iCloud, iMessage, FaceTime e altri sono parzialmente o completamente inattivi in ​​tutto il mondo.

Aggiornamento: i problemi ora sono stati risolti e i servizi di Apple stanno nuovamente funzionando normalmente.

Sebbene l'OEM di Cupertino abbia una pagina Web dedicata a mostrare lo stato dei suoi server, anche questa pagina è risultata offline, e questo ha confermato il down dei servizi della mela.

Secondo Downdetector, le prime segnalazioni di problemi con i server di Apple sono iniziate intorno alle 17:00 PT.

Mentre alcuni utenti hanno notato rallentamenti durante l'utilizzo di app come iMessage, Apple Music e App Store, altri si sono lamentati del fatto che tutti i servizi del colosso di Cupertino erano completamente inattivi. Le ragioni dell'interruzione non sono state chiare poiché il sito Web ufficiale di Apple non ha funzionato come avrebbe dovuto.

