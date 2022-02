Avete paura dei ragni? Non guardate l'ultimo spot di Samsung!

Avete paura dei ragni? Bhè, forse non vi conviene vedere l'ultimo spot di Samsung realizzato per promuvere le prestazioni fotografiche macro Galaxy S22 Ultra. Ma noi ve lo alleghiamo lo stesso… a vostro rischio e pericolo.

Samsung: lo spot sull'S22 Ultra è da brividi… o forse no?

Se soffrite di aracnofobia, altrimenti nota come paura dei ragni, non vi conviene vedere l'ultimo spot pubblicitario realizzato dal colosso sudcoreano. Oppure ancora, chi lo sa, il nuovo video che promuove le prestazioni video del Galaxy S22 Ultra potrebbe aiutarvi a superare la fobia. Nella clip si vede un simpatico ragno che si innamora dell'ultima ammiraglia dell'azienda sudcoreana.

La nuova pubblicità mostra un ragno domestico che guarda accidentalmente un poster di Galaxy S22 Ultra fuori dalla finestra. Si innamora del telefono perché la sua configurazione quad-camera ricorda quella dei suoi occhi.

Dopo aver atteso per giorni, S22 Ultra arriva finalmente a casa quando il proprietario del ragno ordina il device. L'intero video è piuttosto carino e romantico e potete guardarlo di seguito.

Ricordiamo che il Galaxy S22 Ultra ha una fotocamera principale da 108 MP, una lente ultrawide da 12 MP, un teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x e un tele da 10 MP con zoom ottico 10x. Nella parte anteriore, lo smartphone è dotato di una snapper selfie da 40 MP. Il terminale è in grado di registrare video 8K e 4K 60fps.

Samsung ha già iniziato ad accettare preordini per il telefono in alcuni mercati. Voi lo avete già preordinato? Su Amazon si trova a 1279,00€ e se lo preordinate riceverete in omaggio le Galaxy Buds.