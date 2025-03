Avete notato quelle (brutte) bande grigie su YouTube? Il fix è dietro l'angolo

La varietà di formati video disponibili su YouTube è vasta: dai widescreen ai classici 4:3, passando per le riprese verticali. A restare fissi nella loro dimensione sono gli schermi degli smartphone – ed è proprio qui che si nasconderebbe il nuovo problema emerso in un recente aggiornamento di YouTube per Android. Diversi utenti hanno infatti notato un cambiamento inaspettato: lo sfondo nero che solitamente avvolge i video a schermo interno è stato sostituito da bande grigie, dando vita a un effetto visivo – è il caso di dirlo – piuttosto sgradevole.

Problema risolto, ma solo nella versione beta

Le prime segnalazioni sono comparse su piattaforme come Reddit e X. Le nuove bande grigie, combinate con le classiche bande nere già presenti in alcuni video, hanno generato un effetto “sandwich” che disturba nel complesso l’esperienza visiva. La modifica sembra essere separata dalla modalità ambiente di YouTube, che invece aggiunge sfumature di colore intorno ai video per migliorare l’estetica generale.

Google è al corrente della situazione: tramite l’account ufficiale di YouTube, ha risposto alle segnalazioni spiegando di essere al lavoro per risolvere il problema che tuttavia, al momento, continua a persistere nella versione stabile dell’app. Un fix ufficiale, quindi, non è ancora arrivato. Al contrario, il disguido tecnico sembrerebbe invece essere stato risolto nella versione 20.13.32 beta, con il ritorno del classico sfondo nero.