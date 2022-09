Avete mai visto un iPad Pro M1 con Windows 10?

Qualche tipster ha appena provato ad installare Windows 10 all’interno del nuovo iPad Pro con processore Apple Silicon M1. Il risultato? Totalmente inaspettato. Il software di Microsoft gira incredibilmente bene.

Durante l’esecuzione, il blogger asiatico ha fatto anche una serie di benchmark su Geekbench; dagli score leggiamo 1522 sui vari test single core e 5073 su quelli multicore con Windows 10 al seguito. Praticamente, è riuscito quasi ad eguagliare le performance di iPadOS. Possiamo dire che vanno “a tutta velocità”.

Attenzione: segniamo che il blogger non ha flashato la ROM di Apple ma ha uso una macchina virtuale per l’esecuzione.

iPad Pro e Windows 10: funziona alla perfezione

La macchina virtuale si chiama UTM e si baa sulla tecnologia QEMU; con questo firmware si può ovviare al flashing della ROM così da far avviare Windows o Linux su terminali di Apple senza dover fare per forza un jailbreak. Segnaliamo che è compatibile anche con macOS. Fra le altre cose supporta processori come l’ARM64, l’x86_64, il RISC-V e non solo. iPhone e iPad devono avere almeno iOS 11. Inoltre, questa macchina supporta le tastiere, i mouse, i touchpad, le Apple Pencil e i controller.

Ricordiamo che gli smartphone della mela hanno l’OLED mentre i tablet l’LCD. Il Pro 12.9″ gode della tecnologia miniLED. Si dice che il primo tablet di punta delle mela con Hybrid OLED arriverà non prima del 2024; anche i primi MacBook Pro con questa caratteristica sono in cantiere e potrebbero venir annunciati a fine anno o all’inizio del prossimo, magari in concomitanza del primo keynote del 2023 (marzo/aprile 2023).

Se volete comprare il gioiello di casa Apple, l’iPad Pro in versione da 11″ con 128 GB di memoria interna e in colorazione Space Grey (volendo c’è anche quella silver) vi segnaliamo questa promozione: 806,90€ con spedizione gratuita da Amazon. La consegna è veloce e c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis.

