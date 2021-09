L'account Twitter DongleBookPro ha condiviso un prototipo del modello Series 2 di Apple Watch che mostra che la compatibilità Cellulare era inizialmente prevista per essere lanciata proprio nel lontano 2016. In realtà, la storia la conosciamo tutti: è arrivata con il terzo modello. prima. Il prodotto concept mostrato dal leakster sul social dell'uccellino blu ha anche una corona digitale rossa, proprio come il Watch Series 3, che è stato il primo modello ad arrivare sul mercato con il modem LTE per le chiamate e i messaggi.

Apple Watch Series 2 avrebbe dovuto avere il modem LTE

Sebbene questo prototipo sia importante principalmente per la sua funzionalità LTE, viene mostrato anche in una finitura in acciaio inossidabile dorata inedita. Tuttavia, l'OEM di Cupertin non ha mai rilasciato un Apple Watch in acciaio inossidabile Gold fino alla Serie 4, presentata due anni dopo (2018). Con la Serie 2, l'azienda ha scartato i modelli in edizione in oro massiccio 18 carati e li ha sostituiti con un modello in ceramica molto più conveniente. Se ricordate, il Watch Series 2 in acciaio inossidabile è stato spedito solo in argento e nero siderale.

DongleBookPro afferma che alla fine la compagnia ha eliminato il modem LTE nel secondo prototipo dell'Apple Watch Series 2 perché questo particolare terminale si surriscaldava costantemente a causa del modulo presente a bordo.

Il concept mostrato in queste immagini era quasi finito in tutto e per tutto nel processo di sviluppo, ma Apple non ha mai inciso le lettere “Serie 2” sul retro sopra il cristallo contenente i sensori. Il concept eseguiva un software di test invece che watchOS con un'interfaccia completamente diversa.

Scrapped Proto 1 Series 2



This Watch has Cellular & A Red Crown (Present On Release Series 3) and The Stainless Steel Gold Color from Series 4



This watch was scrapped because the modem had nearly a ~60% failure rate and would overheat constantly. It Never made it Past Proto 2 pic.twitter.com/1jg2cYMd71 — Dongle (@DongleBookPro) September 10, 2021

Potete vedere altre foto del prototipo nel tweet incorporato qui sopra! Che ve ne pare?

Apple

Smartwatch