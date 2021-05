Da una recente storia di Instagram proveniente dall’account ufficiale di Google chiamato “Made by Google“, abbiamo intravisto il prototipo di un Pixel 4a bianco. Il modello è attualmente disponibile solo in due varianti di colore: i colori Just Black e Barely Blue, ma un esame più attento del breve video clip potrebbe rivelare indizi nascosti molto interessanti. Pare che Google possa effettivamente avere in programma di rilasciare il 4a in una variante bianca. Ci sono state voci su questo nel gennaio di quest’anno.

Google Pixel 4a: arriverà un modello bianco?

Dopo alcuni ritardi causati dalla pandemia che ha travolto il mondo intero, il Pixel 4a di fascia media è stato presentato nel 2020. Inizialmente era disponibile in un unico colore e la seconda variante di colore è stata aggiunta solo in seguito. Quindi, potrebbe sembrare che la compagnia di Mountain View potrebbe presto rilasciare la versione bianca del Pixel 4a, anche se il dispositivo mostrato nel feed della storia di Instagram sembra essere un po’ diverso dal modello uscito in commercio ad ottobre dello scorso anno.

Google ha già programmato una data di lancio dei nuovi prodotti per agosto 2021. Sicuramente vedremo il Pixel 5a 5G, erede al trono del midrange low-cost dell’azienda; stando a quello che sembra, è improbabile che un Pixel 4a bianco possa essere lanciato prima di agosto. Tuttavia, l’OEM americano potrebbe avere un asso nella manica.

Una delle caratteristiche visibili che indicano che il telefono mostrato nel video non è esattamente il Pixel 4a. Il pulsante di accensione e spegnimento ha una somiglianza più ravvicinata con il 3a, ma lo spessore della fotocamera dall’aspetto quadrato lo differenzia dal Pixel 3a uscito nel 2019. Gli osservatori del settore hanno affermato che il dispositivo potrebbe essere un prototipo di un Pixel ancora da rilasciare , guardando le finiture e la lucentezza brillante.

Il post di Instagram Story è ancora disponibile sull’account Google ma potrebbe essere rimosso in qualsiasi momento. Il video è stato scaricato più volte ed è ora disponibile al di fuori di Instagram. Alcuni utenti che avevano visto il video hanno ipotizzato che si trattasse del futuro Pixel 5a 5G. Chi avrà ragione?

