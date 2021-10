Avete mai visto il primo VideoPad di Apple?

Il primo prototipo di VideoPad di Apple demolito da Steve Jobs sarà messo all'asta; si prevede che questo dispositivo potrebbe costare fino a 12.000 dollari.

VideoPad di Apple: un prodotto più unico che raro

Il prototipo di VideoPad 2, perduto da tempo, sarà messo all'asta a novembre nell'ambito di un'asta di storia della scienza e della tecnologia di Bonhams, una casa d'aste internazionale, a Los Angeles. Il device sarà messo all'asta insieme ad altri prototipi della compagnia e cimeli di Steve Jobs e si stima che questo gagdet possa essere venduto ad un prezzo compreso fra gli 8.000 e i 12.000 dollari.

Sviluppato tra il 1993 e il 1995 con VideoPad 1 e 3 (gli unici due esempi mostrati al pubblico), questo unico prototipo di PDA sopravvissuto è stato il tentativo successivo della società dopo il Newton Message Pad. A differenza di questo, lo schermo pieghevole apparentemente includeva una fotocamera integrata per le videoconferenze.

Nonostante sia stato progettato per essere in anticipo sui tempi, è stato cancellato insieme a Newton OS dopo il ritorno di Jobs in azienda nel 1997. Secondo Bonhams, è stato dopo che Jobs si è reso conto che la tecnologia non era ancora al livello richiesto per godere di un'esperienza utente positiva.

Il device è stato prodotto da alcuni concept disegnati dall'ex CEO John Sculley. Il design non è mai arrivato al pubblico, ma è stata realizzata una versione concettuale per un tablet e “se strizzate gli occhi”, potete vedere una linea tra questo e dispositivi di successo come iPhone e iPad.

Altri aticoli Apple destinati a fare la loro comparsa includono l'originale Personal Computer Apple II e prototipi come l'Apple Macintosh, l'EMate 300 e l'iPad di prima generazione, oltre a una lettera autografa scritta a mano da Jobs al suo migliore amico d'infanzia, la quale si stimi che abbia un costo compreso tra i 200.000 e i 300.000 dollari.