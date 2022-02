Avete già aggiornato il vostro MacBook a macOS 12.2.1?

Apple ha appena rilasciato macOS 12.2.1 per il grande pubblico; fra le novità più rilevanti citiamo la correzione del consumo della batteria dovuta al modulo Bluetooth e importanti aggiornamenti di sicurezza.

macOS 12.2.1 su MacBook: cosa cambia?

Mentre macOS Monterey 12.3 è in fase di beta test, Apple ha lanciato macOS 12.2.1 per tutti gli utenti con alcune importanti correzioni di bug e sicurezza. In particolare, troviamo una patch per il problema al modulo Bluetooth che portava la batteria dei MacBook a colare a picco.

Il nuovo firmware sta iniziando ad essere disponibile per tutti gli utenti tramite OTA. Vi basterà andare su Preferenze di Sistema> Aggiornamento software per vedere se è già disponibile per il vostro Mac.

Edit: nel momento in cui ho iniziato a questo articolo, ho appena visto la notifica del nuovo firmware per mac. Al momento, tutta la procedura di download e installazione è conclusa ed è andata a buon fine. Se dovesse notare bug o problemi di varia natura, aggiornerò questo pezzo con ulteriori informazioni.

macOS 12.2 ha corretto 13 importanti problemi di sicurezza alla fine di gennaio e macOS 12.2.1 è stato rilasciato oggi con un altro ciclo di patch di sicurezza.

In particolare, l'OEM di Cupertino afferma che macOS 12.2.1 corregge un frustrante bug che portava all'esaurimento della batteria su alcuni MacBook. In più, la mela afferma specificamente che la soluzione è in arrivo sia per i possessori di laptop Intel che per gli utenti che hanno un portatile con SoC M1/M1 Pro/M1 Max.

Nel frattempo, coloro che eseguono la seconda beta di macOS 12.3 hanno notato che il problema di esaurimento della batteria è stato risolto all'inizio di questa settimana.

Se notate qualcosa di strano a seguito dell'update, fatecelo sapere immediatamente.