Finalmente dopo tanti mesi di rumors e indiscrezioni, Apple ha annunciato i nuovi iPhone 14. Della gamma, la variante basica è quella che ci è piaciuta di meno, mentre il Plus da 6,7“ ci ha conquistato per via della sua batteria super capiente. Unitamente a questi due, abbiamo avuto anche i famigerati Pro che abbandonano il design della tacca in favore di una nuova cifra stilistica. Abbiamo infatti un’isola smart, vale a dire un notch cioè interattivo e che cambia a seconda dell’app di riferimento. iPhone 14 pro e iPhone 14 pro max sono due device pensati per i professionisti, ecco perché secondo noi non sono adatti a tutti e non ci sentiamo di consigliarli ad un pubblico che ne deve fare un uso alquanto standard. Certo, ognuno è libero di fare ciò che vuole con i propri soldi, ma mai come quest’anno l’azienda di Cupertino a tracciato una linea netta di separazione fra i telefoni per tutti i telefoni per i professionisti.

La domanda provocatoria è la seguente: ma avete davvero bisogno di un iPhone 14 pro? No, ve lo diciamo perché, a rigor di logica, tante di quelle funzionalità incredibili che solo un Content Creator esperto riuscirà a tirar fuori. Lo sappiamo, facendo questo genere di riflessioni potremmo andare a genio a tutti, ma questa è la verità e i prezzi di listino ce lo confermano in parte.

iPhone 14 pro: pensato per i professionisti dell’immagine

Ieri ci siamo occupati di raccontarvi tutte le novità azienda in una serie di articoli dedicati. Ci siamo emozionati durante il live nello scoprire le features di ultima generazione, nello scoprire cosa saranno in grado di fare i nuovi terminali di Apple, ma a mente lucida, quando l’effetto adrenalinico è svanito, sono sorte le prime riflessioni e le prime considerazioni in merito.

iPhone 14 pro e iPhone 14 pro max non sono per tutti, lo stiamo ripetendo da più volte proprio per evitarvi un acquisto sbagliato. Che senso avrebbe spendere quasi 1400 € per un telefono da 128 GB che fa tantissime cose che però non userete mai nella vita? non che i prezzi dei gadget dello scorso anno e degli anni precedenti fossero convenienti, anzi, e ve lo dice un fan Apple al 100%, ma quest’anno si è oltrepassato un limite. Basti pensare che iPhone 14 base e quasi identico ad iPhone 13, fatta eccezione per poche migliorie interne per la comunicazione satellitare, ma costa più di 1000 € di base. Noi vi invitiamo a prendere in considerazione, se volete farci un uso professionale ma soprattutto standard, il suddetto iPhone 13 da 256 GB Che su Amazon si porta a casa 929,00 €, con risparmio netto rispetto ai 1059 € di listino.

Giusto per fare un altro esempio: iPhone 14 pro con le sue modalità professionali dedicate al mondo dell’immagine, come il ProRAW o il ProRES, È un esempio lampante di come la compagnia di Cupertino voglia strizzare l’occhio a chi dei video ne fa un mestiere. Pensiamo a tutti quegli YouTuber, Instagrammer, tiktoker che realizzano contenuti con il proprio smartphone. Avere la possibilità di editare al massimo livello le proprie immagini o le proprie clip è qualcosa di impagabile. Ma se dovete fare selfie con la vostra dolce metà, con i vostri amici, foto al cibo in vacanza o ai posti che visitate, se siete soliti usare la camera in modalità “punta e scatta“, Lo ripetiamo, andate di iPhone 13.

Tanto spazio disposizione è un prezzo alto, ma ancora contenibile. E poi con Amazon volendo, potrete dilazionare il pagamento in comode rate. Mica poco.

