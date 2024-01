Avast Ultimate: attivalo ORA a soli 20€, 1 anno per 10 dispositivi

Avast Ultimate, l’antivirus completo con tantissime funzionalità aggiuntive, oggi è in offerta su Amazon. Acquistalo a soli 20,99 euro, invece di 59,99 euro. Grazie a questa promozione lo ottieni a meno della metà del suo prezzo di listino. Stiamo parlando del 60% di sconto! Il codice di attivazione che arriva via email ti permette di attivare la licenza di 1 anno su un massimo di 10 dispositivi. Questo grazie alla sua app multi-device, compatibile con tutti i sistemi operativi.

Avast Ultimate al 60% di sconto: scopri tutto quello che include

Avast Ultimate Multi-Device è la soluzione perfetta per la sicurezza e la privacy dei tuoi dispositivi. Ricco di funzionalità, mette al sicuro qualsiasi dato personale e informazione sensibile, compresi dettagli di pagamento e carte di credito. Installando la sua app sui tuoi dispositivi ottieni:

Avast Premium Security per una protezione in tempo reale contro tutte le minacce online e offline;

per una protezione in tempo reale contro tutte le minacce online e offline; Avast SecureLine VPN per una navigazione completamente anonima, con Indirizzo IP e VPN differenti da quelli reali;

per una navigazione completamente anonima, con Indirizzo IP e VPN differenti da quelli reali; Avast AntiTrack Premium per una navigazione in totale privacy contro il monitoraggio dei tuoi dati online;

per una navigazione in totale privacy contro il monitoraggio dei tuoi dati online; Avast Cleanup Premium per dispositivi sempre ottimizzati e puliti.

Acquistalo adesso in offerta speciale a soli 20,99 euro, invece di 59,99 euro. È vero che si tratta di un codice d’attivazione e non di un prodotto da spedire, ma questo prezzo speciale è per gli abbonati Prime. Quindi iscriviti subito per attivare una prova gratuita di 30 giorni. Così accederai a tantissimi vantaggi tra cui prezzi sempre vantaggiosi, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Amazon Music, Prime Video, Audible e molto altro ancora.

