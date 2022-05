Avast Ultimate: antivirus, VPN e AntiTrack in un solo pacchetto in offerta

Avast Ultimate è la suite premium estremamente conveniente che in un solo pacchetto include il noto software antivirus, protezione anti-tracciamento, una VPN e i migliori strumenti di ottimizzazione e pulizia. Il tutto può essere tuo al prezzo eccezionale di soli 99,99€ all’anno per un 1 solo PC. Se desideri proteggere fino a 10 dispositivi, il prezzo sale ad appena 119,99€ annuali.

Si tratta di un’offerta eccezionale che include tutto il meglio che ha da garantire l’azienda di sicurezza informatica: un pacchetto pensato per chi è alla ricerca delle massime prestazioni e la totale sicurezza per il proprio PC o dispositivo.

Avast Ultimate: cosa include il pacchetto completo di tutto

Avast Ultimate è una promozione dal valore commerciale davvero sensazionale. Con il suo acquisto, avrai immediatamente accesso a Premium Security, l’antivirus che ti protegge da virus, spyware, ransomware e malware, oltre a permetterti di fare acquisti e usare l’home banking in tutta sicurezza e di bloccare qualsiasi intrusione con un firewall avanzato.

E questa è solo una parte dell’offerta perché, senza costi aggiuntivi, avrai anche una VPN utile per nascondere le tue attività online da hacker, provider internet e non solo, dandoti modo di celare il tuo indirizzo IP, le tue attività online e la posizione reale per tutelare la tua privacy. Potrai inoltre fare acquisti con una sicurezza ancora maggiore grazie ad una connessione criptata ed essere al sicuro da eventuali attacchi nel caso dovessi utilizzare una WiFi pubblica.

Da non dimenticare inoltre altri due servizi senza dubbio utili: la tecnologia anti-tracciamento di Avast, che impedisce ai tracker di raccogliere e condividere i tuoi dati, bloccandone all’istante ogni tentativo di trattamento ed evitare così annunci pubblicitari mirati. Infine, ecco Cleanup Premium, che ti aiuta a mantenere sempre al top le prestazioni del tuo PC con l’eliminazione di dati inutili per guadagnare spazio di archiviazione con uno strumento che agisce in modo sicuro.

Adesso, tocca a te scegliere: se devi proteggere solo 1 PC o 1 Mac puoi optare per la licenza singola a soli 99,99€ per il primo anno. Altrimenti, nel caso avessi bisogno di protezione per 10 dispositivi, inclusi mobile iOS e Android, ecco l’offerta a 119,99€, valida sempre per il primo anno. Puoi contare su una garanzia di rimborso entro 30 giorni e pagare con carta di credito, debito o PayPal.

