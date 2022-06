Ecco perché dovresti scegliere questa VPN per la tua privacy

Ormai il mondo è pieno di VPN, ma ci sono ancora diversi che pensano siano inutili. In realtà si tratta di un servizio necessario perché le minacce online non solo stanno crescendo di numero, ma mietono sempre più vittime.

Quale scegliere tra le tante proposte che si possono trovare online? In questi casi il fai da te non sempre è l’opzione migliore. Meglio affidarsi a chi di VPN se ne intende e può consigliarvi quella che meglio si adatta alle esigenze personali.

Scordatevi soluzioni gratuite, saranno competitive nel prezzo (grazie, non costano nulla), ma pressoché inutili nella funzionalità. Spesso si bloccano, non integrano l’attivazione automatica ogni qual volta si inizia a navigare nel Web, non proteggono dalle minacce che potrebbero provenire dalle reti WiFi pubbliche e potremmo continuare a oltranza.

Molto probabilmente non vuoi spendere una fortuna e hai ragione, di questi tempi dove tutto è così caro bisogna prestare particolarmente attenzione alle spese. Allo stesso tempo però non vuoi nemmeno mettere in pericolo i tuoi risparmi quando acquisti online perché, stai tranquillo, se non ti proteggi prima o poi in qualche cybercriminale ci incappi.

Approfitta dell’offerta di Avast SecureLine VPN e ottienila a soli 3,75 euro al mese, invece di 7,50 euro, per ben 3 anni. Al costo di circa due caffè metti al sicuro i tuoi dispositivi e quelli della tua famiglia insieme ai risparmi di una vita e alle tue carte di pagamento.

Avast SecureLine VPN è la soluzione fatta apposta per te

Vuoi navigare online in totale libertà? Allora Avast SecureLine VPN è quello che fa per te. Grazie al suo sistema di sicurezza non solo potrai visitare qualsiasi sito ovunque e da qualsiasi luogo, ma avrai anche una potente protezione integrata.

Ora che si avvicinano i giorni delle tanto agognate vacanze forse dovrai collegarti a reti WiFi pubbliche o sconosciute, come quelle di alberghi, B&B e altro. Con Avast SecureLine VPN non dovrai preoccuparti di alcuna minaccia. La tua privacy sarà protetta da attacchi malevoli.

Nessuno sarò in grado di tracciare le tue attività online. I tuoi dati personali e bancari saranno sempre al sicuro, inviolabili. Cracker, datori di lavoro, cybercriminali, concorrenti e altri non potranno controllare le tue attività.

Infine, grazie ai suoi server ottimizzati navigherai alla velocità della luce. Streaming, gioco online e altre attività saranno così fluide e veloci che ti stupirai. Perciò non perdere questa preziosa occasione. Ottieni 3 anni di Avast SecureLine VPN a soli 3,75 euro al mese, invece di 7,50 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.