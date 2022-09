Autunno caldissimo con questo gioiellino Imetec: non ne farai a meno

Il freddo sta cominciando a farsi sentire ma tu non hai ancora voglia di indossare la felpa? Il Plaid riscaldabile Adapto Velvet Square di Imetec è la soluzione perfetta per l’arrivo del freddo.

La puoi acquistare su Amazon con un incredibile offerta del 15% di sconto, arrivando a pagarla solamente 63,99€. Non perdere tempo e collegati ora, potrebbe andare seriamente a ruba questo prodotto.

Grazie al tuo abbonamento Amazon Prime potrai averla a casa con una spedizione veloce e gratuita in tutta Italia.

Coccolati sul divano con il Plaid riscaldabile Adapto Velvet Square di Imetec

Si sa, con l’arrivo dell’autunno le temperature si abbassano, la sera comincia a essere freschetto e sicuramente non hai ancora voglia di fare il cambio armadio. Per fortuna Imetec arriva in tuo soccorso con Adapto Velvet Square ossia un plaid riscaldabile dalle dimensioni 150×95, ottimo sia sul divano o sulle spalle mentre stai lavorando al computer.

È facile da utilizzare, infatti con il comodo comando digitale potrai scegliere ben sei tipi di temperatura ed impostare il timer di auto spegnimento tra le opzioni 1, 3 o 9 ore. Goditi la sua morbidezza e il suo calore in totale sicurezza grazie al sistema di controllo Electro block che assicura la funzione di verifica durante l’uso, proteggendoti da possibili anomalie al sistema. Inoltre devi sapere che il comando digitale può essere comodamente rimosso per poter lavare in totale sicurezza il tuo plaid in lavatrice fino alla temperatura di 30 gradi.

Non aspettare un secondo in più e coccolati con questo Plaid riscaldabile Adapto Velvet Square di Imetec, lo puoi acquistare su Amazon a soli 63,99€ con un ottimo sconto del 15%.

Non scordarti di attivare il tuo abbonamento Prime per poter usufruire di spedizioni sempre gratuite e veloci in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.