Autobus turistico LEGO a due piani: il nuovo set è in OFFERTA su Amazon (-10%)

Un’idea regalo molto interessante per bambini e bambine su Amazon grazie allo sconto attivo sul nuovo set LEGO City che permette di costruire un autobus turistico rosso a due piani, proprio come quelli che si vedono ormai in tutte le grandi città. Il prezzo in offerta è di soli 27,12 euro.

Autobus turistico LEGO: le caratteristiche del nuovo set

Questo set è formato da 384 pezzi e permette di costruire, come detto, il caratteristico autobus turistico rosso a due piani che ormai spopola in tutte le grandi città e non solo.

La confezione include tutto ciò che serve per assemblarlo, con 5 minifigure LEGO City, incluso un bebè con passeggino, che aiuteranno a stimolare la fantasia dei bambini quando avranno terminato la costruzione del set.

Quando completato, il set diventa un vero e proprio autobus giocattolo da usare in modo convenzionale oppure da esporre in cameretta. Molto interessanti poi gli accessori che aiutano a rendere il set ancora più ricco di dettagli, come un microfono giocattolo, un telefono e una fotocamera.

Un piccolo regalo per bambini e bambine, adatto ad ogni occasione e che oggi puoi acquistare su Amazon in sconto a soli 27,12 euro. Con la spedizione Prime sarà subito a casa.