Auto super smart con Alexa: solo 39€, FOLLIA TOTALE

Non importa se la tua macchina è vecchia oppure abbastanza recente. Con Amazon Echo Auto puoi darle nuova vita, rendendola subito smart. Supporto pieno ad Alexa, ottimo sistema di vivavoce e un sacco di funzionalità. Con gli sconti lampo del momento, lo porti a casa a 39,99€ invece di 59,99€. Un autentico affare, a cui si aggiungono spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Auto smart: basta pochissimo con Amazon Echo Auto

Un dispositivo super semplice da configurare e – sopratutto – adatto praticamente a qualsiasi automobile. Già, perché la connessione all'autoradio può avvenire in due modi: tramite Bluetooth oppure cavo AUX. Indipendentemente dalla lista di compatibilità ufficiale, praticamente la connessione è possibile sempre.

Io posseggo una vecchia Peugeot del 2005, con abbinato uno stereo Alpine che ha più o meno la stessa età. Bene, mi è bastato sfruttare il jack audio da 3,5 millimetri e la mia vettura è diventata subito smart. Se poi la tua macchina supporta il Bluetooth, ed è nella lista dei dispositivi compatibili, ancora meglio!

Infatti, il dispositivo Echo Auto si configura in un attimo e viene abbinato al tuo smartphone, che gli fornirà connessione a Internet. Da quel momento in poi, a disposizione avrai tutto quello che l'assistente vocale Alexa può offrirti: dalla musica, alla gestione della casa smart, alla richiesta di informazioni e non solo. Tutto a portata di voce, tenendo ben salde le mani sul voltante. Senza grossi problemi, puoi anche inviare telefonate e rispondere a quelle in arrivo. Il device è dotato di una serie di microfoni, posizionati in modo da captare al meglio la tua voce.

In dotazione, ricevi un supporto per il bocchettone dell'aria dell'auto, ma puoi decidere di posizionare il dispositivo dove vuoi (io ce l'ho nel portaoggetti). Non perdere l'occasione di portare a casa il meglio per le auto smart: accaparrati adesso Amazon Echo Auto a 39,99€ invece di 59,99€. Godi anche di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.